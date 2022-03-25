從市場洞見挑選電商平台　廠二代積極求進拓新市場

傳統企業轉型難免困難重重，專注製衣業務的萬億寶有限公司（下稱萬億寶）在投身電子商務領域的初期，同樣經歷了一段「陣痛期」。身為萬億寶業務發展經理、「廠二代」的黃俊迪（Chapman）卻從未放棄，更踏出一步入駐阿里巴巴集團旗下Alibaba.com，積極參與其為商家度身訂造的講座與課程，繼而改善電商營銷策略，成功以跨境貿易B2B電商平台拓展國際市場，並在早前圓滿舉行的「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」中，獲得「年度最強達人」的稱號。

▲ 萬億寶透過參與高流量的Alibaba.com，並不斷與時並進，不但成功開拓新市場，更在「Alibaba.com跨境電商達人賽2022」中榮膺「年度最強達人」。

種種不同因素均可導致企業經營不善，然而企業成功卻離不開堅持與靈活變通。Chapman在2012年因父親患病而加入家族企業協助經營，並適時瞄準進軍網上平台良機，推動這家擁有37年歷史的製衣企業與時並進。他指出，公司以往依靠舊客戶支持及口碑相傳發展業務，惟約7、8年前大客戶的訂單開始流失，令公司上下意識到或需調整營商方針，應對市場轉變。他表示：「當時電商平台開始普及和漸趨完善；加上政府亦有提供相關資助，令我們決定一試。」

▲ 傳統企業轉型總有挑戰，專注製衣業務的萬億寶在投身電子商務領域初期，同樣曾經歷一段「陣痛期」。

擇優而用 學習電商平台操作



從電商平台踏出第一步，Chapman憶述公司曾加入其他電商平台後，很快便從數據上發現經營效果下滑，對企業幫助不大。在比較同類平台的流量後，他認為Alibaba.com表現較佳，遂決定擇優而用，轉至高流量的電商平台重新出發，實行線下線上雙軌並行，進一步開拓海外市場與客源。



鑑於公司上下對經營電商「零認識」，Chapman坦言加入Alibaba.com初期，曾有一段長時間成效不彰，最大困難在於「小單化」的問題；幸而父親及一眾老臣子十分支持他帶領公司轉型，願意投放資源及時間作出嘗試，成為公司發展電商之路的堅實後盾。他續指：「Alibaba.com為商家安排大量講座、課程及筆記，加深我們對平台操作的了解，配合第三方合作伙伴提供有系統的教學課程，對電商新手很有幫助，令我們成功過渡這段陣痛期。」

▲ Chapman喜見Alibaba.com為商家安排大量講座、課程及筆記，助他們增加對平台操作的了解，並適時調整電商營銷策略。

開拓兩大新市場 勇奪達人殊榮



截至目前，Chapman形容萬億寶在Alibaba.com的業績表現一直穩步上揚，現時約佔整體生意總額的10%至15%。平台優勢之一是大大擴展了客戶的覆蓋度，不單開拓了中東與亞洲兩大新市場，同時令丹麥及挪威等歐洲客戶數量持續增長，為公司持續發展注入新動力。



提到參與「Alibaba.com跨境電商達人賽」，並勇奪「年度最強達人」的殊榮，Chapman直言是受到業務經理的鼓勵，也期望藉此跳出「舒適圈」，作出更多新嘗試。他認為除了與參賽企業互勉互勵外，公司在準備比賽的過程中，透過有系統地整理電商營運方法，正好審視本身的優點及不足，從而作出反思及針對問題加以改善，取得較獎項更珍貴的收穫。

▲ 萬億寶在疫情期間透過Alibaba.com提供消費洞察，掌握市場對成衣產品的需求，從而捕捉箇中商機。

疫情下迅速應變 分享電商成功之道



疫情對進出口行業帶來巨大衝擊，Chapman指Alibaba.com在當中發揮了很大的支援作用，尤其重要是提供了不少消費洞察，讓商家知悉市場當下的需求，在產品供應上作出即時應變。他舉例說：「我們透過『關鍵字指數』可以了解客戶正搜索那些跟我們產品相關的關鍵詞，當發現『plus size men's t-shirts』（加大碼男裝T恤）達到最高搜索度時，便能馬上提高供應量，應對客戶所需以捕捉箇中商機。」



不少傳統企業銳意參與電商平台，冀望開闢業務、發展新天地。Chapman分享自身經驗表示，電商行業經歷多年發展已趨普及，成為企業銷售的重要渠道之一，任何公司只要有心去做，同樣會做得到。至於成功關鍵則離不開三大要素：第一是選取合適的平台，切記流量是重要的考慮因素；第二是積極參與相關的講座及課程，掌握平台操作及電商營銷策略；第三是具備耐性及恒心，因為經營電商不可能一蹴而就，務必深耕細作，才可見到成果。



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(特約)