倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 副刊版 2022/03/25 分享： 每年3月是奧斯卡金像獎舉行的大日子，星光熠熠的演藝界盛事。曾在電影生涯兩度獲選為奧斯卡最佳女主角的著名影星伊莉莎伯．泰萊，在誕辰90周年之際，名下團體House of Taylor與多切斯特精選酒店集 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 亞洲最佳女廚師庄司夏子 2022/02/25 亞洲最佳女廚師庄司夏子 兩間東京必吃星級餐廳 2022/02/25 兩間東京必吃星級餐廳 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 2022/01/28 全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 2022/01/07 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 2021/12/24 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 酒店 荷里活 倫敦 英鎊 美元