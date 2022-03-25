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倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬

副刊版 2022/03/25

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每年3月是奧斯卡金像獎舉行的大日子，星光熠熠的演藝界盛事。曾在電影生涯兩度獲選為奧斯卡最佳女主角的著名影星伊莉莎伯．泰萊，在誕辰90周年之際，名下團體House of Taylor與多切斯特精選酒店集

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欄名 : Travel

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