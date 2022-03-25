韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人 副刊版 2022/03/25 分享： 韓國文化產業振興院（KOCCA）預計2021年南韓的文化輸出額將高達約900億港元，對比2016年升幅接近一倍！南韓在全球形成另一強大的文化軟實力，無論新興到已開發市場，難怪吸引世界級珠寶品牌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 2022/03/18 全球鐘錶銷售榜 再躍一級登第二 卡地亞夥拍 Sacai力爭世一 Chopard帶貨女王的堅持 2022/03/11 Chopard帶貨女王的堅持 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 2022/03/04 我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 2022/02/18 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 情人節贈興最緊要飾趣 2022/02/11 情人節贈興最緊要飾趣 經濟 美國 日本 演員 品牌 設計 電影 歌手 遊戲 法國