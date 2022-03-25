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韓流文化產業勢強 宋慧喬朴彩英連任尚流代言人

副刊版 2022/03/25

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韓國文化產業振興院（KOCCA）預計2021年南韓的文化輸出額將高達約900億港元，對比2016年升幅接近一倍！南韓在全球形成另一強大的文化軟實力，無論新興到已開發市場，難怪吸引世界級珠寶品牌

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欄名 : Jewelry

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