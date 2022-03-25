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白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross

副刊版 2022/03/25

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不知為何，筆者對Bell & Ross的錶面有種難以理解的情有獨鍾，喜歡其方形錶殼上加上圓形錶面的設計，並非為爭論天方地圓或天圓地方老掉牙的話題，而是在「多出」的四角外，在腕錶設計上加添更多的可能性。

...

欄名 : Watch

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