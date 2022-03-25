白潛行與啞光灰飛行 Bell & Ross 副刊版 2022/03/25 分享： 不知為何，筆者對Bell & Ross的錶面有種難以理解的情有獨鍾，喜歡其方形錶殼上加上圓形錶面的設計，並非為爭論天方地圓或天圓地方老掉牙的話題，而是在「多出」的四角外，在腕錶設計上加添更多的可能性。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 一期一會 Patek Philippe 2022/03/18 一期一會 Patek Philippe 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 2022/03/11 谷愛凌帶動酷經濟 IWC挾滑雪女神立下2022目標 神之點滴Vacheron Constantin 2022/03/04 神之點滴Vacheron Constantin 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis 2022/02/25 花開兩朵．各表一枝 Roger Dubuis LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 2022/02/18 LVMH 2022鐘錶周巡禮 BULGARI大玩「雕」鑽效應 美國 產品 品牌 設計 壓力 AR 家居 蛋 導演 瑞士