個人理財大使計劃啟發年青人數碼理財 「思錢想後」培育健康理財態度

數碼理財及網上消費已成為年青世代的新常態，在疫情下網上金融及電子支付更是加速發展。投資者及理財教育委員會（投委會）去年公布了最新的「數碼理財服務使用情況調查」，調查顯示75%港人過去一年曾用數碼理財服務，另約有一半受訪者表示於2020年較前一年更頻繁使用數碼理財服務，特別是網上支付。因此學好數碼個人理財對年青人非常重要，不單能善用金融科技管理個人財務及明智消費，還可享受數碼理財服務的便利及安全保障。



投委會深明個人理財是年青人重要的生活技能，理財教育令他們在財政管理上變得更自主獨立，提早為日後所需作好準備。為持續提升大專生的理財能力，投委會自2019年起聯同香港交易所慈善基金及聖雅各福群會舉辦個人理財大使計劃（計劃），並獲各界熱烈支持。今年計劃的主題是「數碼個人理財」，正好探討年青人如何掌握金融科技興起帶來的理財趨勢。今屆計劃參與同學隊伍多達14隊，他們參與了一系列的網上日營、項目會議及工作坊，獲得專業培訓並裝備成為「個人理財大使」，創作多元化的理財教育計劃向超過4,400位年青人推廣數碼個人理財教育資訊。

投資者及理財教育委員會（投委會）主席杜淦堃先生指：「金融科技快速發展讓人們能更輕鬆便捷管理個人財務，同時凸顯數碼理財能力的重要性, 因此建立年青人的數碼理財能力日益重要。個人理財大使計劃一直以提升年青人的理財能力為目標，今年計劃的活動成效反映參與的同學不單學習了豐富的理財知識，在理財態度及行為上都有改進。我們很期望個人理財大使計劃在未來將壯大發展，讓理財教育擴展至更多年青人 。」

香港交易所集團財務總監劉碧茵女士表示：「理財知識是必需的技能之一，與我們的生活密不可分，亦有助促進社會穩定及長遠繁榮。隨著消費和物質主義的影響，年輕人很容易不自覺地過度消費，甚至形成不良的理財習慣。因此，我們期望透過此計劃教導學生掌握數碼個人理財的知識，作負責任的理財決定。」

聖雅各福群會青年服務高級經理鄭少鴻先生表示：「聖雅各福群會一直致力關注年青人全人發展，其中數碼個人理財亦為關注重點之一。過往我們很高興獲投委會及香港交易所慈善基金支持，在新常態下喚起年青人關注數碼理財意識，特別是網上消費、金錢管理及投資等概念；同時，透過不同活動鼓勵年青人向身邊的朋輩宣揚健康理財概念，令他們學以致用，相得益彰。」

香港理工大學專業進修學院



榮獲「個人理財大使計劃 2021/22 ─ 優秀理財教育計劃金獎」為香港理工大學專業進修學院團隊。團隊取名「思錢想後 Finlosophy」，寓意把理財及哲學融合，希望年青人在學習過程中，對理財知識表現出追求和渴望，從根本改變理財態度。



比賽得著及得獎感受：



「是次獲獎我們的團隊感到非常榮幸。透過今次活動，隊員都加深了理財和投資的知識，同時亦獲得不同方面的經驗，如活動策劃、問卷調查等。當中最令我們有成功感的是能見證同學們在參與我們設計的一系列活動後，理財知識有所增長，並能協助他們糾正一些理財謬誤。」



計劃理念



團隊由六位跨學科同學組成。隊員於比賽初期進行校園調查，發現普遍大專生在理財及投資方面都沒有深思熟慮，甚或抱有急於求成的心態，缺乏清晰的理財觀念及知識。調查又發現同學們對加密貨幣和電子支付等主題有較高的興趣，然而同學們忙於預備功課，缺乏時間了解這方面的知識。因此，團隊希望透過簡單有趣、多元化及切合年青人喜好的模式，協助他們掌握理財知識，建立正確的理財態度。



計劃實踐



第一階段 - 宣傳影片及網頁小遊戲



團隊藉熱門劇集為主題的小劇場作宣傳影片，令同學反省自己的理財習慣，並吸引他們參加之後的攤位遊戲。影片中亦展示宣傳海報、Instagram(IG)及前測問卷的二維碼，提升同學們對活動的關注度，從而提高參與人數。團隊同時利用網頁小遊戲作推廣，以輕鬆的問答配合同學們熟悉的輕鬆MEME圖，引導他們評估自己的理財觀念，並解釋理財概念和介紹理財工具等知識。

第二階段 – IG貼文

圑隊利用年青人喜好的IG平台，以貼文及限時動態推送理財知識。推送主題包括：什麼是理財、儲蓄和投資計劃、電子支付、加密貨幣、問卷調查結果的分析與總結等。

第三階段 - 問卷調查及訪問



為量度理財教育活動的成效，團隊設定了前測問卷及後測問卷作比較。前測問卷是了解同學在參加活動前對理財概念的認識，當同學參加攤位遊戲後再進行後測問卷，藉對比結果來評估活動對同學的理財概念所帶來的正面影響。

第四階段 - 攤位遊戲



團隊設計攤位活動，分為「數碼理財知識大型趣味海報區」、「擲彩虹互動遊戲區」及「獎品和打卡合影區」，透過獎品和打卡拍照吸引同學參與。攤位區擺放充滿趣味的大型海報推廣理財知識和理財工具，並透過遊戲增加互動樂趣，向同學介紹及傳播數碼理財的知識。

（特稿）