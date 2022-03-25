天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房

3B座低層A室（6年樓）

實用面積：848平方呎（3房2廳連套房另工人套房及儲物房）

叫價：1,650萬元

實用呎價：19,458元

市值租金（回報率）：3.5萬元（2.5厘）

賣點：屬原裝單位，內籠保持簇新，

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