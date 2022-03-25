天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房 地產版 2022/03/25 分享： 3B座低層A室（6年樓） 實用面積：848平方呎（3房2廳連套房另工人套房及儲物房） 叫價：1,650萬元 實用呎價：19,458元 市值租金（回報率）：3.5萬元（2.5厘） 賣點：屬原裝單位，內籠保持簇新， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多 今日 將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 今日 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 今日 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 你可能感興趣 將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多 今日 01:00 將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 今日 01:00 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 今日 01:00 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 香港 天晉IIIA 天晉 天晉II