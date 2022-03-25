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天晉IIIA間隔實用 3房採光佳

地產版 2022/03/25

分享：

1B座低層D室（6年樓）

實用面積：609平方呎（3房2廳）

叫價：1,298萬元

實用呎價：21,314元

市值租金（回報率）：2.4萬元（2.2厘）

賣點：屬入門3房戶，但不設獨立梗廚，為開放式間隔，內籠間

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