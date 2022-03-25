將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多 地產版 2022/03/25 分享： 美國宣布加息而本港暫未跟隨，將軍澳二手睇樓量及成交明顯轉活，尤其是受惠於放寬按保，刺激準買家重投市場，其中佔港鐵優勢、集地標商場為賣點的天晉系屋苑，不難吸引準買家青睞。 坐落於港鐵將軍澳站的天晉系屋苑， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 今日 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房 今日 天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 今日 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 你可能感興趣 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 今日 01:00 天晉IIIA高層大單邊 開揚城市景 天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房 今日 01:00 天晉IIIA內籠保持簇新 備儲物房 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 今日 01:00 天晉IIIA間隔實用 3房採光佳 成交 將軍澳 港鐵 天晉 天晉IIIA 放盤 香港 天晉II