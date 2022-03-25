將軍澳天晉IIIA 位置佳戶型選擇多

美國宣布加息而本港暫未跟隨，將軍澳二手睇樓量及成交明顯轉活，尤其是受惠於放寬按保，刺激準買家重投市場，其中佔港鐵優勢、集地標商場為賣點的天晉系屋苑，不難吸引準買家青睞。

坐落於港鐵將軍澳站的天晉系屋苑，

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