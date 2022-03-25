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增強免疫力

副刊版 2022/03/25

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第五波疫情下，留家吃飯，以往極少會在飯後看電視劇，如今百無聊賴也只好陪着母親看看劇，有趣發現不少廣告跟保健有關，從益生菌到靈芝到各類中成藥，而更有趣的是，絕大部分是以「增強免疫力」作招徠。Immunity（免疫）源自拉丁文immunitas，意思是豁免不用參加公共服務；惟到十八世紀，法國醫學家借用了這個字，引伸作保護不受外來疾病侵害。但中文「免疫力」一詞，卻暗中把免疫功能量化，意味有強弱免疫力。要知道，人類免疫系統極其複雜，要量化並非易事。從基本說起，有Innate（先天）和Adaptive（自適應）免疫兩類：前者不論來者何物，只要是外來便群起毆之，一般發炎反應便是最佳例子；後者則能辨認來者何物，準確地按抗原而作出反應，並只針對目標，過程中涉及多種白血球細胞（B細胞、T細胞）、免疫球蛋白（Immunoglobulin）和細胞因子（Cytokine）。

要說某保健產品能增強免疫力，談何容易，只要把故事說好，例如某大學科研成果、某名人用後大力推薦等，但若要實在科學證據便大多欠奉，因為複雜免疫反應很難被量化，既不能量化，又如何分高低大小？

普遍來說，身體狀態良好和主要指數正常，免疫功能也會正常運作。與其說增強，倒不如說維持免疫功能，而定期適量運動絕對能直接或間接活化免疫系統（見註）。既有這樣便宜又有効「增強免疫力」的方法，又何必花錢去買份安心？

註：Simpson et al,Exercise and the Regulation of Immune Functions, Progress in Molecular Biology and Translational Science, 2015 135: 355

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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