領袖學（Leadership）可研究的範疇和題材，是無止境的。因為社會進化日新月異，不同因素互動製造出很多場景去思考此時此地此局此環境，做領袖的，應當如何思考和處理問題。近年因新冠肺炎疫情的關係，民間出現一個新狀況，叫「抗疫疲勞」（Pandemic Fatigue）。McKinsey在二○二○年發表了一篇文章，指當時在亞洲已有三分一人出現抗疫疲勞，相比新冠疫症出現前，精神健康出問題的人多了三倍。兩年前已經如此，相信現時的狀況有過之而無不及。McKinsey和《Harvard Business Review》都提出堪值領袖思考的問題：當你手下的人已出現抗疫疲勞，你應如何帶領他們？如何帶領一個抗疫疲勞的團隊？如何令他們重新注入活力？在在都是領袖急切需要關注和處理的問題。

一個領袖，若明知個個都疲勞，首先要反省自問：「我有否加深他們的疲勞？我是否搞到人家累不堪言的主體？」看見其他人已（被）勞到洩晒氣，最差的做法是甚麼？正如大家一起跑步，看見人到喘晒氣，你會否對着人說：「我知你哋好，但你哋快啲嚟睇下我，我就唔喇！」在人家快捱不住、只想喘息幾口氣之際，稍有點同理心和懂處世的人都會知，此刻還強調「我」勁到「無過」，要麼先不會令人更好過，要麼更凸顯自己毫無做人智慧。你唔，重要嗎？若有機構不幸出現這類看見他人疲勞仍不忘自我逞強者，那真真係人望見都。

McKinsey提出，經病毒一役，大家像突然被敲醒似的，已不能再忍受僵化的Bureaucracy（官僚主義），因為它已不足以解決現今社會的種種問題，取而代之的應是Humanocracy（人本體制），指領袖要從人本去思考問題和解決方案，才不致因不濟事而累及他人。而當一個領袖無法以人為本（Human-centered）去處理問題時，被淘汰之日不遠矣。