經濟株連當武器 美國霸權顯衰敗

美國外交政策的核心，是維護其全球霸主地位，在中東北非等地，主要靠發動顏色革命及狂轟濫炸，但除了把這些地方弄至民不聊生、難民湧現外，也無甚成果。中國與俄國都被美國視為對其霸權的最大威脅，但在這兩國發動顏色革命十分困難，連香港的黑暴也以失敗告終；若是改為軍事上的打擊，風險又太大，美國不敢，所以近年美國發展出一套新的戰略，便是把幾個與經濟有關的領域都武器化，所以有科技戰、貿易戰、金融戰等出現。

違反全球政經秩序 種經濟禍根

這種把經濟領域拖入戰場的手段，也許在短綫稍有利益，但中長綫都不啻是飲鴆止渴，把自己的霸權推入墳墓，而且還會危害其他國家，為全球經濟種下禍根。

美國所用的方法，不止於禁運、加稅等等傳統手段，它們還是株連式的，誰不聽從指令，就算本來是局外人，制裁大棒也會殺到，那怕產品中沾上了一點美國的科技，也可能要停產，其他國家過去用人民血汗產品換回來的美元，突然會變得不能使用，或甚至被凍結掠奪。這些都完全違反了戰後美國有參與設計建構的全球政經秩序，但美國卻完全不加理會。

這種新戰略是全球化的逆反，無論其最初的打擊目標是誰，其破壞性都會溢漏，打擊了一大片國家，包括美國自己；要明白此點，我們需要先了解全球化的含義。

全球化對世界的生產力有巨大的推進作用，亞當史密在《國富論》的第一章第一節已解釋，貿易可打破自給自足村落之間生死不相往來的生產模式，有了貿易，各生產者便可分工，製造自己有比較優勢的產品，再與別國交易。

經過分工後的生產，不但可即時發揮到比較優勢，效率立升，而且熟能生巧，長期地生產同一產品或進行同一工序，累積的經驗會愈來愈多，技術也會不斷進步，這便是全球化生產力不斷上升的來源；而分工與貿易又顯然需要一些條件去保護，國與國之間需要互相依賴，好處是可以減少戰爭，但若當中有人破壞既有秩序，既然大家都攬在一起，便人人都有可能蒙受損失。

在戰後，世貿、國際貨幣基金、世銀等機構紛紛成立，當中便有監管仲裁以維持既定市場秩序的功能，防止有「壞孩子」亂搞一通，保障各國在貿易與分工中共贏。

逆反全球化 勢削生產力

全球化再深化下去後，一個國家的比較優勢並不一定在某產品上，而是在某工序上。一件最終產品可涉及數以百計的工序或半製成產品，而這些工序可能都是在不同的國家完成，若某個國家專長某一工序，多多少少都有了一點壟斷實力，如突然不幹，整個生產流程都會斷掉。

美國做得更絕，她對芯片等科技產品，有一定的掌控力量，她可要脅各國，誰不聽她的話，不但會斷絕某些芯片的供應，而且連含有該種芯片的產品，即使比重甚低，也不准生產、不准消費。這種權力或影響力的濫用十分危險，其他國家一樣可以控制某些生產流程或產品，若每個國家都這樣做，全球化的生產環境必定瓦解，大家走回自力更生之路，生產力大跌。

華為愈戰愈勇 顯科技制裁短視

4年前美國開始打壓華為時，用的藉口是華為的器材有後門，可能出現國家安全問題；其實經過國際上多個專家團隊的檢驗，早已知道這只是莫須有的藉口，技術上安全隱患並不存在。華為並無屈服，反而投入資源，發展更獨立、更高深的新科技，美國的芯片商現時失去大額生意後，還是憂心中國幾年後自己能造出更高質量的芯片，搶去美國的大片市場。

華為愈戰愈勇，正顯出以科技製作武器的短視；至於俄羅斯，更打算不再交付專利產權的費用，若這樣搞下去，她還可以完全不理專利權，把別國的高科技產品都自行仿製，美國又怎奈何得了她？

把SWIFT作武器，趕俄羅斯出局，也是愚蠢的策略。美元霸權為美國帶來重大利益，但這有個前提，是各國都樂於用美元作交易及儲備。現在使用美元所涉及的風險被完全顯露出來，誰敢不考慮分散風險，減少使用美元？

SWIFT趕俄出局 損美元霸權

俄羅斯大概率會多用人民幣作交易及儲值貨幣，並參與人民幣的CIPS支付系統，連沙特阿拉伯也建議可用人民幣作買賣石油的貨幣，美元霸權已出現裂縫，這正是因為美國不智地把貨幣作成戰爭工具的政策所造成。將來美國靠印鈔票度日的政策，在美元地位下降後很難得心應手。

阻止其他國家購買俄羅斯的石油與天然氣，也不知是誰想出來的笨招，俄羅斯是能源生產大國，奇貨可居，美國以禁運作武器，希望擴大制裁的效果，但這只會招致怨聲載道，歐洲國家尤其受不了；西方傳媒雖吹噓西方社會在使用這些經濟工具時如何團結，但只要一看哪個國家肯參與制裁，便知這政策如何失敗，以及缺乏持久性。

全球各國中，亞洲數十國家只有日本、南韓、新加坡有參與，非洲、南美洲沒有一個國家願意，歐洲因有北約的關係，有些國家被迫呼應一下，但不是沒有反對聲音；世界大多數國家還認同中國的中立政策，未來中國大有機會成為新秩序的構建者。

▲ 美國將俄羅斯剔出SWIFT，導致美元霸權出現裂縫，美元地位勢將下降。（路透社資料圖片）