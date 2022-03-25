未必肺部纖維化 新冠患者莫太怕

新冠疫下，經常聽到有新冠患者「肺花」，「肺花」即是指在X光片下，肺部影像呈磨砂玻璃狀或網格狀的發炎迹象，「肺花」成因可以很多，新冠病毒造成炎症是其一，造成肺部纖維化。

在這次疫情，康復出院的患者中，部分出現肺纖維化，確診者最怕病毒在肺部留下永久傷害，而肺部纖維化是重症者其一可能出現的後遺症。但不必過分擔心，若肺部纖維化面積不大，患者可正常生活，而大部分新冠輕症不會出現肺纖維化，只要了解多一些，恐懼就少一些。

肺部纖維化全名是特發性肺纖維化（Idiopathic Pulmonary Fibrosis，IPF），屬於少見的病，它有另一個名字叫「菜瓜布肺」，菜瓜即是香港人叫的絲瓜，菜瓜布或稱絲瓜布，即是用過熟、纖維膨脹後的乾絲瓜當做抹布，就像廚房百潔布，但菜瓜布具強韌植物纖維，去油污之餘較天然；健康的肺泡就像海綿一樣，柔軟且充滿彈性，或者柔軟如絲瓜，不過纖維化後，就像菜瓜布或百潔布。

所謂纖維化，就是肺部出現結疤，大多數結疤成因均未能確定，所以它的名稱加上「特發性」，其實就是病因不明的意思，而小部分已知會導致肺部結疤或纖維化的病因，有長期暴露在污染環境如粉塵下、胃食道倒流及肺炎，也就包括新冠肺炎。雖然不是癌症，但若延誤治療，死亡風險比癌症還高，那麼新冠重症患者肺部出現的疤痕，是從何而來呢？

一個正常的肺有很多肺泡，附着毛細血管，作用是氣體交換，即是肺泡將吸入的氧氣交給血管帶去全身，同時回收血管帶回來的二氧化碳，呼出體外。肺泡中有一些纖維細胞，可以將它們當成on call待命的維修人員；而在血管裏流動的則有血細胞，主要是白細胞（白血球）、紅細胞（紅血球）和血小板。

纖維細胞異常增生 礙肺部換氣

當人染上新冠病毒攻擊肺部，肺部出現損傷，會釋放炎症介質請救兵，血小板、白細胞等紛紛跑過去支援，血小板手拉手堵住傷口，而纖維細胞則變身「大隻工」，釋放物質搭建纖維網狀支架，另一些內皮細胞就分裂再生，「補番」個肺。

正常情況下，「大隻工」完成件job就走人，但某些重症病人肺部修復過程出現異常，「大隻工」纖維細胞「賴死唔走」，它釋放的物質以及搭建的支架一路累積，這些異常的纖維組織，令患者肺部內肺泡和血管之間的間壁變厚變硬，就是結疤或者纖維化了。或者這樣說，肺部纖維細胞在不明原因下不正常地增生，引致類似疤痕的組織佔據了正常肺氣泡。

肺部纖維化後，氧氣及二氧化碳的通行受阻，即阻礙了氧氣吸收和二氧化碳排出，氣體交換功能出現障礙，會導致氣喘，肺部無法將氧氣送入血管，再輸送到全身，各器官亦有機會因氧氣不足，而不能正常運作。如果肺部傷害時間過長，或是破壞面積過大，就會導致肺組織硬化，並逐漸喪失功能，或引致呼吸衰竭死亡；肺纖維化亦可能引起併發症，例如長期缺氧可能拖垮與肺部緊密合作的心臟，令心臟衰竭。

可惜的是，目前還沒有靈丹妙藥或方法，可讓纖維化的肺恢復正常，只能用藥減輕病情，例如抑制纖維細胞的藥，令患者肺功能下降率和急性發病機會減低，另外就是肺功能復甦運動及吸氧等。

本港今天很多新冠輕症者都在家「自療」康復，有些甚至沒有向政府呈報。這些康復者們外表已無大礙，但如果也想知道自己有無肺部纖維化迹象，有甚麼方法呢？

據外國專家表示，初期的肺纖維化，大都沒有明顯徵狀，若纖維化持續，會逐漸感覺在快跑、上斜時呼吸吃力，開始咳嗽、呼吸困難、容易疲勞等；如果喘、咳、累等情況持續大約8星期，就需要留意，若休息狀態下也感到呼吸困難，體重急速下降、關節痛，以及出現杵狀指，即手指或腳趾尖端變闊變圓等，便要看醫生。

正如本文開頭所說，患上新冠輕症的朋友不必擔心，中外醫學界都指出，肺部嚴重感染可能會發展為纖維化，但大部分新冠輕症患者不會出現肺部纖維化，只是重症病例才可能出現，因為重症者肺部會有明顯的炎症和損傷，導致纖維組織增生。

肺纖維化的病因常常是慢性損傷，新冠是急性傳染病，病程比較短，導致肺纖維化機會雖然有，但比較低，尤其是輕症，如果仍然擔心的朋友，可以去照肺部X光或電腦掃描檢查；至於重症康復者，醫生說除非纖維化範圍大，一般而言不會對日常生活構成嚴重影響，當年沙士康復者中，大部分患者的肺功能都能回復以前水平。

▲ 目前沒有方法可讓纖維化的肺部恢復正常，但中外醫學界都指出，大部分新冠輕症患者不會出現肺部纖維化，而對於重症康復者，除非纖維化範圍大，否則一般不會對日常生活構成嚴重影響。