亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 行政人員版 2022/03/25 分享： 美國亞利桑那州日前宣布，居民可正式使用Apple Wallet數碼身份證。 據外媒《CNN》報道，亞利桑那州居民由前日（23日）起，若已申請美國運輸安全管理局預先安檢計劃（TSA PreCheck），即 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 今日 Nothing首推智能機 運行自家作業系統 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 2022/03/24 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 2022/03/24 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 2022/03/23 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 2022/03/23 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 美國 機場 Apple 亞利桑那