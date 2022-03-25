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亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證

行政人員版 2022/03/25

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美國亞利桑那州日前宣布，居民可正式使用Apple Wallet數碼身份證。

據外媒《CNN》報道，亞利桑那州居民由前日（23日）起，若已申請美國運輸安全管理局預先安檢計劃（TSA PreCheck），即

...

欄名 : 科技新知

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