Nothing首推智能機 運行自家作業系統 行政人員版 2022/03/25 分享： 英國初創Nothing日前宣布將推出首款智能手機Phone 1，更表示Nothing Phone 1將運行自家作業系統Nothing OS。 Nothing行政總裁Carl Pei表示，Phone 1將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 今日 亞利桑那州居民准用 Apple Wallet身份證 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 2022/03/24 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 2022/03/24 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 2022/03/23 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 2022/03/23 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 智能手機 Android 作業系統