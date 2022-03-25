美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業 行政人員版 2022/03/25 分享： 【本報訊】全球各行業面對人才荒，企業各出奇謀以招聘專業人才，資訊科技領域專才更是熱門搶手。 據全球市場調查機構IDC報告指，數碼科技在2022年將會覆蓋全球近半行業，預計並至2023年全球90%公司都會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 2022/03/24 企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 2022/03/23 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 2022/03/22 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 2022/03/21 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 重返辦公室在即 7招助員工適應 2022/03/18 重返辦公室在即 7招助員工適應 美國 英國 科技行業 人工智能 大數據 雲端 物聯網 機器學習 英鎊 歐元