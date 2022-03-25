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美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業

行政人員版 2022/03/25

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【本報訊】全球各行業面對人才荒，企業各出奇謀以招聘專業人才，資訊科技領域專才更是熱門搶手。

據全球市場調查機構IDC報告指，數碼科技在2022年將會覆蓋全球近半行業，預計並至2023年全球90%公司都會

...

欄名 : Good Job Insight

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