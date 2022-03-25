美警告中企 違對俄出口管制必受罰 中國版 2022/03/25 分享： 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告，如中國企業違反美國對俄羅斯的出口管制，必定會受到懲罰。美國據報已在助俄規避制裁問題上劃下三道紅綫，並知會北京。 美擬劃下三道紅綫 知會北京 雷蒙多周三 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 美撤352項華貨關稅 京促全免 今日 美撤352項華貨關稅 京促全免 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 今日 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 你可能感興趣 美撤352項華貨關稅 京促全免 今日 01:00 美撤352項華貨關稅 京促全免 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 01:00 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 今日 01:00 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 中國 經濟 商業 金融 北京 拜登 記者 俄羅斯 中國外交部