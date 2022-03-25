美警告中企 違對俄出口管制必受罰

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告，如中國企業違反美國對俄羅斯的出口管制，必定會受到懲罰。美國據報已在助俄規避制裁問題上劃下三道紅綫，並知會北京。

美擬劃下三道紅綫 知會北京

雷蒙多周三

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