中方抨北約 對華無端指控不攻自破 中國版 2022/03/25 分享： 北約指摘中國借傳播謊言以在政治層面上幫助俄羅斯，中方批北約點火澆油，強調這類無端指責將不攻自破。 北約指中國 給予俄政治支持 北約周四（24日）召開峰會，聚焦討論擴大對俄制裁。秘書長斯托爾滕貝格（Jens ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 美撤352項華貨關稅 京促全免 今日 美撤352項華貨關稅 京促全免 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 今日 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 你可能感興趣 美撤352項華貨關稅 京促全免 今日 01:00 美撤352項華貨關稅 京促全免 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 01:00 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 今日 01:00 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 中國 美國 政治 北京 外交 記者 俄羅斯 烏克蘭 制裁 羅斯