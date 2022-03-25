美撤352項華貨關稅 京促全免 分析指美迫於通脹壓力 中方：貿戰無贏家 中國版 2022/03/25 分享： 美國周三（23日）宣布重新豁免352項中國進口商品的關稅，但遠少於此前考慮的549項。美貿易代表處（USTR）指，該決定是全面考慮了公眾意見，並與本國其他機構協商後得出的結果。分析指，美國的舉動是迫於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 今日 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 今日 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 你可能感興趣 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 今日 01:00 美撤中信旗下電訊牌 工信部：無理打壓 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 今日 01:00 美警告中企 違對俄出口管制必受罰 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 今日 01:00 中方抨北約 對華無端指控不攻自破 疫情 中國 經濟 美國 特朗普 服務 產品 零售 貿易 美元