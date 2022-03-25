美國周三（23日）宣布重新豁免352項中國進口商品的關稅，但遠少於此前考慮的549項。美貿易代表處（USTR）指，該決定是全面考慮了公眾意見，並與本國其他機構協商後得出的結果。分析指，美國的舉動是迫於

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