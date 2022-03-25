醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 港聞版 2022/03/25 分享： 第5波疫情嚴峻，公立醫院急症曾一度有1,500人滯留，半數人更需聞氧；為搶救危重病人，醫管局參考內地及本地專家意見後，緊急購入1,000部高流量鼻導管，提供高濃度氧氣予病人，減低患者失救機會，至今至少 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 今日 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 今日 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 東華三院推熱綫 支援喪親人士 全綫120郵局下周一起復常 今日 全綫120郵局下周一起復常 你可能感興趣 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 今日 01:00 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 今日 01:00 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 01:00 東華三院推熱綫 支援喪親人士 醫管局 公立醫院 治療 疫情