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醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣

港聞版 2022/03/25

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第5波疫情嚴峻，公立醫院急症曾一度有1,500人滯留，半數人更需聞氧；為搶救危重病人，醫管局參考內地及本地專家意見後，緊急購入1,000部高流量鼻導管，提供高濃度氧氣予病人，減低患者失救機會，至今至少

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