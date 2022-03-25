隔離中心研設DSE考場 考期內入住 港聞版 2022/03/25 分享： 2022年度中學文憑試暫定於4月22日開考，教育局局長楊潤雄周三指正探討設特別考場的可行性，他昨日進一步說，最新考慮方向是於隔離中心內設特別考場，考生要入住隔離中心直至考期完結，會優先考慮安排風險較低 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 今日 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 今日 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 東華三院推熱綫 支援喪親人士 全綫120郵局下周一起復常 今日 全綫120郵局下周一起復常 你可能感興趣 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 今日 01:00 林鄭向中央提請 派中醫專家援港 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 今日 01:00 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 01:00 東華三院推熱綫 支援喪親人士 疫情 疫苗 教育局 DSE 楊潤雄 疫苗通行證 新冠肺炎疫情