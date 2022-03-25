隔離中心研設DSE考場 考期內入住

2022年度中學文憑試暫定於4月22日開考，教育局局長楊潤雄周三指正探討設特別考場的可行性，他昨日進一步說，最新考慮方向是於隔離中心內設特別考場，考生要入住隔離中心直至考期完結，會優先考慮安排風險較低

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