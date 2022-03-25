本港對抗第5波疫情，一直以西藥治療新冠病患者，政府將加強中醫藥應用，作為抗疫新路向。行政長官林鄭月娥昨日在抗疫記者會上宣布，已向中央提出請求，希望能委派另一隊中醫藥內地專家來港支援。她說日前與數批內地

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