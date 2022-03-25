林鄭向中央提請 派中醫專家援港 不同環節應用中醫藥 抗疫闢新路 港聞版 2022/03/25 分享： 本港對抗第5波疫情，一直以西藥治療新冠病患者，政府將加強中醫藥應用，作為抗疫新路向。行政長官林鄭月娥昨日在抗疫記者會上宣布，已向中央提出請求，希望能委派另一隊中醫藥內地專家來港支援。她說日前與數批內地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 今日 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 今日 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 東華三院推熱綫 支援喪親人士 全綫120郵局下周一起復常 今日 全綫120郵局下周一起復常 你可能感興趣 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 今日 01:00 醫局購千部鼻導管 供高濃度氧氣 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 今日 01:00 隔離中心研設DSE考場 考期內入住 東華三院推熱綫 支援喪親人士 今日 01:00 東華三院推熱綫 支援喪親人士 疫情 林鄭月娥 陳肇始 食物及衞生局 高拔陞 中醫醫院 新冠肺炎疫情