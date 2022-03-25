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疫情仍是主旋律

行政人員版 04:00 2022/03/25

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近日疫情見頂回落，股市也見底回升。政府又暫緩全民檢測，市民不用再擔心禁足令。林鄭還宣布取消了9個國家的禁飛令，並從4月21日起放寬社交距離措施，幼稚園、小學及國際學校4月19日復課，DSE在4月22日開考，好像疫情已經離我們遠去似的。政府還有刺激經濟措施，包括4月派發消費券，5月向企業派發保就業，經濟是否會否極泰來？

疫情仍然是主宰經濟的主旋律。現在每天仍有過萬人染疫，200多人死亡，即使全面放寬社交距離，相信仍有不少人寧願過着「軟禁」的生活。這些人能夠在家工作，他們多是中產及高消費人士，如果他們不消費，市場也難以全面恢復。去年推出消費券的時候，碰巧疫情受控，人們才放膽消費，市場暢旺也不全是消費券的功勞。

至於保就業，2022年便比2020年大幅度縮水，規模減少了超過7成到只有310億，而且只涵蓋$30,000月薪以下的員工。對於聘請大量中低層員工的公司是有幫助的，但對於某些行業例如廣告業，由於大部分人月薪高過$30,000，收到的補助可說是杯水車薪。

最近聽到一些我認識的高薪人士已經離職，在商業世界交不到數便得交人頭，總部是不會理解香港市場的困境。最近也聽到不少企業結業停業的消息，看來等不到保就業，企業的性命便已經保不住了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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