富途加強投資者關係業務發展　共創企業與投資者雙贏

富途控股（Nasdaq: FUTU）（下稱「富途」）旗下富途牛牛身為全港最大的一站式投資交易及財富管理平台之一，一直都是廣大香港投資者投資交易的熱門渠道。除了以多元化投資產品滿足一眾投資者所需，富途也不斷完善用戶體驗，務求讓投資者掌握最快最新市場資訊，運籌帷幄。除了個人投資者，富途近年積極發展企業服務，當中包括嶄新的企業投資者關係服務，促進企業和投資者彼此加深認識，雙方能在資訊更流通下，同時滿足各自目標，締造雙贏。



富途控股剛剛公布了2021年財政年度第四季業績，第四季收入16億港元（2.1億美元），第四季純利5.3億港元（7,000萬美元）；全年收入71.2億港元（9.1億美元），按年增長114.9%，而全年純利（按美國非公認會計原則計量（Non-GAAP））29.1億港元（3.7億美元），按年增長113.3%。



富途企業服務發展理想 成千億市值企業之選



為了促進業務多元化，富途在2016年起開展富途企業服務，把業務由金融交易擴展至ESOP股權激勵管理、IPO分銷和投資者關係等範疇，務求企業客戶在上市前中後均能獲得全流程服務，並拉近與投資者的距離。富途企業服務現時為上市企業提供6大核心業務：港股美股IPO分銷服務、一站式員工持股計劃解決方案（ESOP）、信託、親友股與國際配售、投資者關係管理（IR）及公共關係管理、以及大宗交易及股票減持。



富途企業服務在2021年的表現同樣表現理想。截至2021年第四季為止，富途企業服務累積為236間上市企業提供IPO分銷和IR服務，按年增長124.8%；超過800間公司在富途牛牛設立了「企業號」，加強與富途用戶直接互動交流，當中超過200間的市值超過100億港元（截至2021年第四季），連同基金公司和財經傳媒等與金融產業相關的機構在內，現時接近1,000間機構入駐富途牛牛。



值得一提的是，2021年全年在香港發行IPO的企業中，所有千億港元市值（截至2021年第四季）的企業均選擇與富途企業服務合作，可見富途企業服務的IPO及IR服務能力和質素，愈來愈獲得更多行業龍頭認同。

「企業號＋工作台」實現投資者溝通2.0 為IR/PR注入數碼化管理元素



富途企業服務早在2019年1月起增設「企業號」功能，破天荒開啟了企業與投資者溝通的時代，而在2021年第三季起，更在「企業號」的基礎上推出了新產品「企業工作台」，以數碼化方式處理公司客戶的IR和PR，連繫超過1,800萬名投資者用戶和800間「企業號」入駐的企業。上市企業客戶使用了「富途企業工作台」，可在富途生態圈內，監測資本市場動態和輿情，以及管理與投資者的關係，使IR/PR工作數碼化和視覺化，及時了解資本市場走勢，提高與投資者的溝通效率。

▲ 蔚來（NYSE: NIO）在2021年第三季的線上業績電話會議中，瀏覽量錄得超過33萬人次，互動訊息超過500則。

▲ 小米（01810.HK）在2021年共8場的新產品發布會上，直播總瀏覽量錄得超過1,120萬人次。

▲ 特斯拉（Nasdaq: TSLA）在富途「企業號」的粉絲數量達277萬人，單篇內容瀏覽量超過100萬人次。

傳統的IR/PR管理，上市企業只能單向地透過股東年會、業績發布會或新聞稿發放最新資訊予投資者，對精準預測市場反應有一定難度。而透過「富途企業工作台」，企業每分每秒都能透過市場溝通做好IR/PR管理，不用透過傳媒或第三方機構，發放資訊或收集市場反應。企業客戶在「富途企業工作台」能一次觸達過千萬個人投資者，能定期且頻繁地藉工作台精準推廣公司業務及前景，甚至舉辦線上論壇和研討會，大大節省溝通成本。在資訊爆炸和數碼轉型大趨勢下，數碼化的 IR/PR管理已變得日益重要。



憑藉開創IR/PR數碼化管理的經驗，富途將於4月底發表《2022 IR數字化趨勢研究報告》，與各界一同探討IR/PR的數碼化發展方向和機會。



（資料由客戶提供）