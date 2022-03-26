社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2% 置業家居 2022/03/26 分享： 特首林鄭月娥於本周初公布將於4月21日逐步放寬社交距離措施，消息令近日陰雲密布的樓市稍現曙光。惟近期樓市仍受到疫情的影響，減價以至蝕讓的成交屢現，樓價回落。 根據利嘉閣的數據資料，2022年2月全港50 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 2022/03/19 失業率上升 對樓市衝擊甚於加息 料樓價及租金將受壓 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 2022/03/12 疫情嚴重打擊 業主心慌寧蝕讓沽貨 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 2022/03/05 按保再放寬 冀激活「疫市」交投 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 2022/02/26 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 2022/02/19 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 防疫措施