社交距離措施下月放寬 惟樓價仍有機跌1至2%

特首林鄭月娥於本周初公布將於4月21日逐步放寬社交距離措施，消息令近日陰雲密布的樓市稍現曙光。惟近期樓市仍受到疫情的影響，減價以至蝕讓的成交屢現，樓價回落。

根據利嘉閣的數據資料，2022年2月全港50

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