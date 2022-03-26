直擊港九市區 $10,000 以下租盤 筲箕灣舊樓選擇多 入伙納米盤議幅大

根據中原地產網站，截至3月23日（周三），港九市區合共有約45個叫租$1萬或以下的租盤，大部分均為樓齡30年以上的舊樓，實用面積介乎141至357平方呎。當中九龍區亦有部分新盤或半新盤可供選擇，如大角

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