長沙灣AVA 228露台望市景 叫租：$9,000 置業家居 2022/03/26 分享： 單位：低層C室 實用面積：151平方呎 間隔：開放式 叫租：$9,000（呎租：$59.6） 單位提供：港置（63352869） 作者：鄭達偉、唐健恒 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 今日 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 直擊港九市區 $10,000 以下租盤 筲箕灣舊樓選擇多 入伙納米盤議幅大 今日 直擊港九市區 $10,000 以下租盤 筲箕灣舊樓選擇多 入伙納米盤議幅大 筲箕灣金來大廈 低層開放式 叫租：$9,000 今日 筲箕灣金來大廈 低層開放式 叫租：$9,000 長沙灣AVA 228 家電齊備 叫租：$8,500 今日 長沙灣AVA 228 家電齊備 叫租：$8,500 直擊新界區 $10,000以下租盤 盤源集中屯門、元朗 $8,500可租連天台2房 今日 直擊新界區 $10,000以下租盤 盤源集中屯門、元朗 $8,500可租連天台2房 你可能感興趣 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 今日 01:00 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 直擊港九市區 $10,000 以下租盤 筲箕灣舊樓選擇多 入伙納米盤議幅大 今日 01:00 直擊港九市區 $10,000 以下租盤 筲箕灣舊樓選擇多 入伙納米盤議幅大 筲箕灣金來大廈 低層開放式 叫租：$9,000 今日 01:00 筲箕灣金來大廈 低層開放式 叫租：$9,000 最新專欄文章 更多 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 今日 疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現 元朗好順泰大廈 光猛2房 叫租：$9,600 今日 元朗好順泰大廈 光猛2房 叫租：$9,600 屯門市廣場 實用2房 叫租：$10,000 今日 屯門市廣場 實用2房 叫租：$10,000 屯門恆大‧珺瓏灣 雅裝開放式 叫租：$8,000 今日 屯門恆大‧珺瓏灣 雅裝開放式 叫租：$8,000 直擊新界區 $10,000以下租盤 盤源集中屯門、元朗 $8,500可租連天台2房 今日 直擊新界區 $10,000以下租盤 盤源集中屯門、元朗 $8,500可租連天台2房 AVA 228 物業出租