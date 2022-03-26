直擊新界區 $10,000以下租盤 盤源集中屯門、元朗 $8,500可租連天台2房

根據中原地產網站，截至3月24日（周四），全新界區共有374個叫租$1萬或以下的租盤，戶型由開放式至3房，實用面積由128至約400平方呎，月租則由$6,000起。開放式戶主要集中在納米新樓或半新樓，

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