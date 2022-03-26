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屯門市廣場 實用2房 叫租：$10,000

置業家居 2022/03/26

分享：

單位：8座中層L室

實用面積：322平方呎

間隔：2房

叫租：$10,000（呎租：$31.1）

單位提供：美聯（92087987）

作者：鄭達偉、唐健恒

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 封面故事

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