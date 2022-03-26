疫情推高失業率 租金受壓 $1萬內筍租盤湧現

第5波疫情令本港經濟大受打擊，失業率亦回升至4.5%，住宅租金受壓，近期亦不乏低價租務成交。今期本刊搜羅一系列月租$1萬以下的租盤，冀助讀者在「疫」境中慳得精明。

第5波疫情重創各行各業，本港最新失業率

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