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西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場

置業家居 2022/03/26

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政府於周一（21日）宣布有序放寬社交距離，刺激發展商逐步重新部署新盤開售，其中西南九龍維港滙II推出全新銷售安排，於今日（26日）起發售115伙，當中64伙以價單發售、51伙招標，截標日期為本年6月

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欄名 : 新盤速遞

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銷售安排 港滙

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