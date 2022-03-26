旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標 置業家居 2022/03/26 分享： 其士及市建局合作發展旺角傲寓，將於今日（26日）起，招標出售2伙頂層連天台特色戶，截標日期為本年12月31日。兩伙招標單位同為3房1套間隔，分別為30樓A室，實用面積689平方呎，連604平方呎天台、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 今日 西南九龍維港滙II今日推售115伙 折實$671萬起入場 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 2022/03/05 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 2022/03/05 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 2022/02/26 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 2022/02/26 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15%