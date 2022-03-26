旺角傲寓2伙頂層特色戶 今日起招標

其士及市建局合作發展旺角傲寓，將於今日（26日）起，招標出售2伙頂層連天台特色戶，截標日期為本年12月31日。兩伙招標單位同為3房1套間隔，分別為30樓A室，實用面積689平方呎，連604平方呎天台、

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