收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】

本刊記者早前跟驗樓師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收利‧晴灣23的中高層E室、實用面積283平方呎的1房單位；此為鍾Sir於該廈首個驗收的單位，更取得80分。他稱讚單位質素不錯，並無發現重大問題，惟因單位面

...