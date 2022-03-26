收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 置業家居 2022/03/26 分享： 本刊記者早前跟驗樓師鍾智剛（鍾Sir）一同驗收利‧晴灣23的中高層E室、實用面積283平方呎的1房單位；此為鍾Sir於該廈首個驗收的單位，更取得80分。他稱讚單位質素不錯，並無發現重大問題，惟因單位面 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 今日 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 利‧晴灣23開揚市景 今日 利‧晴灣23開揚市景 你可能感興趣 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 今日 01:00 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 利‧晴灣23開揚市景 今日 01:00 利‧晴灣23開揚市景 最新專欄文章 更多 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 今日 利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 利‧晴灣23開揚市景 今日 利‧晴灣23開揚市景 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 2022/03/19 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 2022/03/19 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 尚宜四正易擺位 2022/03/19 尚宜四正易擺位 鍾智剛 驗樓