利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起

由有利集團與市建局合作發展的大角咀單幢新盤利‧晴灣23，於1月下旬起陸續入伙，目前累錄12宗租務，租值及租金回報均不俗，不論租務成交及現有租盤，均以1房戶型為主，現時1房戶叫租由$1.35萬起。

大角咀

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