利‧晴灣23租金回報理想 1房月租$1.35萬起 置業家居 2022/03/26 分享： 由有利集團與市建局合作發展的大角咀單幢新盤利‧晴灣23，於1月下旬起陸續入伙，目前累錄12宗租務，租值及租金回報均不俗，不論租務成交及現有租盤，均以1房戶型為主，現時1房戶叫租由$1.35萬起。 大角咀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 利‧晴灣23開揚市景 今日 利‧晴灣23開揚市景 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 今日 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 你可能感興趣 利‧晴灣23開揚市景 今日 01:00 利‧晴灣23開揚市景 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 最新專欄文章 更多 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 今日 收樓質素不俗 惟房間及浴室空間狹窄【獲80分】 利‧晴灣23開揚市景 今日 利‧晴灣23開揚市景 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 2022/03/19 上水迷你盤尚宜近港鐵站 月租$9,000起 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 2022/03/19 玻璃廁所「零私隱」 如廁時須請朋友迴避【獲67分】 尚宜四正易擺位 2022/03/19 尚宜四正易擺位 利‧晴灣23 大角咀