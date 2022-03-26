李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境

相信大家對於李樂詩博士也不陌生，她曾付出30年時間踏足百次人迹罕至的南、北兩極，更是全球首位踏遍三極的香港女探險家，其後於1997年創立極地博物館基金，在2013年於香港中文大學校園內設立「賽馬會氣候

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