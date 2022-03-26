李樂詩：地球生態每況愈下 抗疫勿忘保護環境 置業家居 2022/03/26 分享： 相信大家對於李樂詩博士也不陌生，她曾付出30年時間踏足百次人迹罕至的南、北兩極，更是全球首位踏遍三極的香港女探險家，其後於1997年創立極地博物館基金，在2013年於香港中文大學校園內設立「賽馬會氣候 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 2022/03/05 蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 2022/02/19 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 綠表VS白表入市小知識： 2022/02/19 綠表VS白表入市小知識： 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 2022/02/12 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 2022/02/05 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 李樂詩 南極 北極 氣候暖化 疫情