  • 26°C
香港時間 : 2022326日 (六) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新樓延期落成 或影響按揭申請

置業家居 2022/03/26

分享：

疫情影響建築工程進度，發展局容許私人發展項目，於地契內的建築規約期限延長最多6個月，新盤落成時間有機會容許延長最多半年。大量樓花盤可能延遲落成，對買家也會帶來或大或小的影響。

對以即供付款的買家來說，新居入伙時間推遲，但要持續每月還款，代表同時負擔新、舊住宅開支的時間延長。

建期付款 可能面對估價不足

對以建築期付款的買家來說，可能會面對更難處理的問題。一般較常提及的建築期付款風險，主要是估價問題，例如樓價下跌，選用建築期付款的買家，可能面對估價不足的風險。但近幾年由於樓價大致窄幅上落，此類估價不足的個案較為罕見。反而是工程延誤，會為建築期付款的買家帶來更多影響。

以數年前推出的樓花為例，項目原定的預計落成日期是今年中，如果買家當時選用建築期付款，可能會在預計入伙、完成交易前2、3個月申請按揭。如果文件齊備，銀行很快就會批出按揭條件，但要待物業取得滿意紙，借款人才可取用按揭、正式完成交易。

如果項目受疫情影響，延遲交樓，小業主便只好等待。但要留意，銀行批出的按揭條件，一般有效期只有3個月，如項目未能在有效期內交樓，申請便要重新審批。

重新審批 只需補交最新入息證明

重新審批的手續簡單，只要求申請人補交最近的入息證明，銀行另外會再查閱申請人的信貸報告。一般情況下，如果申請人的信貸評級、入息沒有大變化，申請人可按銀行原有批核條件取用按揭。

不過，疫情之下，不少人的入息可能減少，如果此情況出現，又或借款人的信貸評級明顯惡化，便可能令按揭條件改變。例如入息減少，不足以通過壓力測試，令可借入的按揭金額減少，買家便需要另外準備現金完成交易。

對以建築期入市的買家來說，要減少物業延期落成對按揭的影響，宜向發展商、物業代理多加打聽，如確認項目可能延期落成，便不必心急過早申請按揭。當然，如果借款人本身的收入較為穩定，可隨時補齊最新入息證明文件的話，便不必多所顧慮。

dick.ip@panasian.biz

筆者提醒購入樓花的業主，如確認項目可能延期落成，可不必過早申請按揭。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 樓市講場

最新專欄文章 更多

港人供樓負擔比率續降
2022/03/19
港人供樓負擔比率續降
新按保推動換樓鏈 保費高達6.5折
2022/03/12
新按保推動換樓鏈 保費高達6.5折
放寬按保 二手轉活一手平穩
2022/03/05
放寬按保 二手轉活一手平穩
放寬按保 料刺激新一輪換樓潮
2022/02/26
放寬按保 料刺激新一輪換樓潮
首季樓按市場三大預測
2022/02/19
首季樓按市場三大預測
按揭貸款 發展局 銀行

上一篇文章

CCL最新報178.72點 按周跌1.12% 創一年新低

下一篇文章

新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？