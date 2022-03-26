新樓延期落成 或影響按揭申請

疫情影響建築工程進度，發展局容許私人發展項目，於地契內的建築規約期限延長最多6個月，新盤落成時間有機會容許延長最多半年。大量樓花盤可能延遲落成，對買家也會帶來或大或小的影響。

對以即供付款的買家來說，新居入伙時間推遲，但要持續每月還款，代表同時負擔新、舊住宅開支的時間延長。

建期付款 可能面對估價不足

對以建築期付款的買家來說，可能會面對更難處理的問題。一般較常提及的建築期付款風險，主要是估價問題，例如樓價下跌，選用建築期付款的買家，可能面對估價不足的風險。但近幾年由於樓價大致窄幅上落，此類估價不足的個案較為罕見。反而是工程延誤，會為建築期付款的買家帶來更多影響。

以數年前推出的樓花為例，項目原定的預計落成日期是今年中，如果買家當時選用建築期付款，可能會在預計入伙、完成交易前2、3個月申請按揭。如果文件齊備，銀行很快就會批出按揭條件，但要待物業取得滿意紙，借款人才可取用按揭、正式完成交易。

如果項目受疫情影響，延遲交樓，小業主便只好等待。但要留意，銀行批出的按揭條件，一般有效期只有3個月，如項目未能在有效期內交樓，申請便要重新審批。

重新審批 只需補交最新入息證明

重新審批的手續簡單，只要求申請人補交最近的入息證明，銀行另外會再查閱申請人的信貸報告。一般情況下，如果申請人的信貸評級、入息沒有大變化，申請人可按銀行原有批核條件取用按揭。

不過，疫情之下，不少人的入息可能減少，如果此情況出現，又或借款人的信貸評級明顯惡化，便可能令按揭條件改變。例如入息減少，不足以通過壓力測試，令可借入的按揭金額減少，買家便需要另外準備現金完成交易。

對以建築期入市的買家來說，要減少物業延期落成對按揭的影響，宜向發展商、物業代理多加打聽，如確認項目可能延期落成，便不必心急過早申請按揭。當然，如果借款人本身的收入較為穩定，可隨時補齊最新入息證明文件的話，便不必多所顧慮。

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▲ 筆者提醒購入樓花的業主，如確認項目可能延期落成，可不必過早申請按揭。