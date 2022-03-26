新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起 置業家居 2022/03/26 分享： 新加坡綜合發展項目One Holland Village，不但一站式提供住宅、商業樓面及辦公大樓等設施，同時享鐵路優勢，方便住戶起居及出入。項目最新有27伙位處Quincy Private ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 2022/03/19 倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 2022/03/12 英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 2022/02/26 曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 2022/02/19 英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 2022/02/12 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 新加坡 海外物業 新加坡元 豪宅