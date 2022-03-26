大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 置業家居 2022/03/26 分享： 「男屋主喜歡調酒，女屋主希望花園充滿峇里島風情，更能為丈夫種植調酒用的食用香草。」設計師透露，這個花園的特色是鋪設大面積草坪，讓屋主步出戶外便改變場景氣氛。花園的功能區域分布在兩端，一邊是用餐區，設有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 花園及天台設計 擁抱大自然 今日 花園及天台設計 擁抱大自然 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 你可能感興趣 花園及天台設計 擁抱大自然 今日 01:00 花園及天台設計 擁抱大自然 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 01:00 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 最新專欄文章 更多 花園及天台設計 擁抱大自然 今日 花園及天台設計 擁抱大自然 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 2022/03/12 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 2022/03/12 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 2022/03/12 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 裝修設計 家具 名家匯 大埔