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大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島

置業家居 2022/03/26

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「男屋主喜歡調酒，女屋主希望花園充滿峇里島風情，更能為丈夫種植調酒用的食用香草。」設計師透露，這個花園的特色是鋪設大面積草坪，讓屋主步出戶外便改變場景氣氛。花園的功能區域分布在兩端，一邊是用餐區，設有

...

欄名 : 家居頭條

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