名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導

名家匯的戶外空間設於不同樓層，包括約1,700呎地下花園、約90呎1樓戶外平台，還有約100呎天台，總面積接近2,000呎。「建築物本身已有綠化包圍。」設計師表示，屋主對建築物的綠化設計需求不多，反而

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