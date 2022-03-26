  • 26°C
香港時間 : 2022326日 (六) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花園及天台設計 擁抱大自然

置業家居 2022/03/26

分享：

疫情爆發令大家更嚮往大自然，尤其是村屋，還有附設私家花園、平台或天台的特色單位。今期，本刊特別邀請ED Design Limited設計師Edward Lau，分享地下花園、空中花園及天台等戶外空間的

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
今日
大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導
今日
名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導

你可能感興趣

大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
今日 01:00
大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導
今日 01:00
名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導

最新專欄文章 更多

名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導
今日
名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導
大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
今日
大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家
2022/03/12
Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家
意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆
2022/03/12
意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆
【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈
2022/03/12
【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈
裝修設計 家具 名家匯 大埔

上一篇文章

新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起

下一篇文章

大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？