花園及天台設計 擁抱大自然 置業家居 2022/03/26 分享： 疫情爆發令大家更嚮往大自然，尤其是村屋，還有附設私家花園、平台或天台的特色單位。今期，本刊特別邀請ED Design Limited設計師Edward Lau，分享地下花園、空中花園及天台等戶外空間的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 今日 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 你可能感興趣 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 今日 01:00 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 01:00 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 最新專欄文章 更多 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 今日 名家匯單位示範︰近2,000呎戶外空間 各有風景功能主導 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 今日 大埔特色單位示範︰800呎地下花園 如置身峇里島 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 2022/03/12 Omicron肆虐 打造抗疫陶瓷家 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 2022/03/12 意大利Moloco雕塑 結合地燈火爐與臉盆 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 2022/03/12 【推介5】荷蘭The Party燈飾 人性化壁燈與吊燈 裝修設計 家具 名家匯 大埔