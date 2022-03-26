凱旋門953呎 業主8年獲利$658萬 置業家居 2022/03/26 分享： 利嘉閣許如表示，九龍站凱旋門朝日閣中低層A室，實用面積953呎，建築面積1,255呎，探3房（連套房）及工人套房間隔，外望東南煙花海景，以$3,588萬沽出，實用呎價$37,650。原業主於2014年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 九龍區最新成交 最新專欄文章 更多 滙景花園高層2房 實用呎價$15,155 今日 滙景花園高層2房 實用呎價$15,155 港圖灣602呎 換樓客$1,078萬承接 今日 港圖灣602呎 換樓客$1,078萬承接 海濱南岸593呎 同區租客斥$1,045萬做業主 今日 海濱南岸593呎 同區租客斥$1,045萬做業主 Oasis Kai Tak 2房 減價逾「1球」易手 今日 Oasis Kai Tak 2房 減價逾「1球」易手 碧海藍天497呎 2011年貨升值1.2倍 今日 碧海藍天497呎 2011年貨升值1.2倍 物業買賣 九龍站 凱旋門