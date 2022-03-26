凱旋門953呎 業主8年獲利$658萬

利嘉閣許如表示，九龍站凱旋門朝日閣中低層A室，實用面積953呎，建築面積1,255呎，探3房（連套房）及工人套房間隔，外望東南煙花海景，以$3,588萬沽出，實用呎價$37,650。原業主於2014年

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