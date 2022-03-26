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百條問答重新認識香港 香港地理達人挑戰考起港人

副刊版 2022/03/26

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你對香港認識有多深？一個網上問答遊戲就可見真章。這個充滿話題性的「香港地理達人挑戰」吸引超過30萬人作答，高難度的題目更令一眾港人崩潰！創作者是只有26歲的翊少Xotarios，他意想不到會引起這股熱

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欄名 : 本地遊

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