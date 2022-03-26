日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書

自香港政府宣布即將解除來港禁飛令及縮短檢疫期，加上各國已準備開關，相信不少港人也急不及待去旅行。日本國家旅遊局香港辦事處剛剛推出一系列全新日本電子旅遊書，以戶外活動作為主題，內容包括多個精采行程，可於

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