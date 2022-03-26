日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 副刊版 2022/03/26 分享： 自香港政府宣布即將解除來港禁飛令及縮短檢疫期，加上各國已準備開關，相信不少港人也急不及待去旅行。日本國家旅遊局香港辦事處剛剛推出一系列全新日本電子旅遊書，以戶外活動作為主題，內容包括多個精采行程，可於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 2022/03/05 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 2022/03/01 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 2022/02/26 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 2022/02/23 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 2022/02/15 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 日本 旅遊資訊