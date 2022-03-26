優化「開放制度」 迎疫後灣區發展

特首林鄭月娥早前於疫情例行記者會中說到，感受到港人對疫情的忍受能力正在下降，並勸喻港人對社交平台上有關特區政府防疫政策的是非留言「不要看、不要聽、不要信」。

筆者早前撰文提到，香港在疫情早段採用「嚴厲抗疫、速戰速決」的策略，曾在前4波疫情中取得重大成功；但官民一心作出重大犧牲，維持抗疫紀律成功「速戰」清零後，社會默契中的「速決」，即盡早開關恢復正常生活，卻遲遲未有發生，這是今日港人抗疫疲勞比其他國家及地區嚴重，以致第5波疫情死亡人數急增的根本原因。

說到疫情和開關問題，公務員事務局局長聶德權日前也在一個媒體訪問中，回應立法會議員葉劉淑儀對香港及內地公務員的評價，說兩地在體制、文化及觀念均有分別，本港個人主義比較強烈，而內地則集體意識較高，故在政府及社區動員能力亦會較優勝。

集體嚴格抗疫 惟未能對外接軌

對這類冷戰時代國際政治經濟學、二元對立「東西文化差異論」，筆者想補充，其實香港的「集體主義」也有值得內地甚至外國社會學習的地方：經歷2003年「沙士」疫症，香港人對戴口罩、洗手、社交距離措施等的嚴格執行，有自主地「速戰速決」以換取盡快開關的自我犧牲精神，這其實也是高層次「集體主義」的完美展現。在第五波爆發前，香港市民和官僚高度合作，不封區也能自覺清零，人均感染和死亡數字一直保持低水平。

但「速戰速決」政策後來出現問題的地方是，雖然香港在廣東省疫情受控後很快已設立「回港易」、「來港易」等制度向內地開關，但廣東省方面卻未有在香港「清零」後對港開關，而外國則遲遲未能控制疫情，自然無法放寬相關限制。

這令香港人「集體主義」嚴格抗疫的付出沒有得到回報，久而久之形成「抗疫疲勞」，導致第5波疫情災難性大爆發；換言之，今日的慘況其實不是因為香港人缺乏集體精神，而是「集體主義」系統失靈，對內的集體主義不能與外部接軌，終於令疫情失控，確診及死亡個案數字飈升。

倘拒絕討論細節 礙融合銜接

另一個近期較大爭議性的討論，是內地前綫醫護人員來港協助處理疫情。在「集體主義」的主導思想下，各方常會對這些潛在爭議避重就輕、拒絕討論，所以有記者觸碰這些核心矛盾時，部分社會人士有很大反應。

筆者早前文章說到，「封閉系統」（closed system）較易對內統一行動口徑，達到「集體主義」理想，可是香港也是外向型經濟，對外合作需要有完善「開放系統」（open system），今次內地前綫醫護人員來港就是一例。

其實專業服務人員跨境執業，箇中最大的困難，是過程出現爭議時可以如何解決？是由香港方面還是廣東省的執法人員負責處理？同理，如果特區政府要在大灣區開設醫療單位，協助退休港人北上融合，廣東省政府的執法人員要如何進行對港方醫護人員的監管工作？

項目進展緩慢，往往不是因為融合雙方缺乏合作誠意，而是對這些重要的細節拒絕討論；最後因為內地來港人員人數不多，可以進行「封閉式管理」，所以才可這麼快成事。

但我們亦難怪社會人士對這些討論感到抗拒，因為香港對內制度本亦如此：例如本港醫生註冊制度雖然是行英聯邦制，但其實亦是「封閉制度」，依賴香港人口少、絕大部分醫生都是校友，以醫生間「出自同一師門」的關係，維繫服務專業水平，反而白紙黑字的投訴和紀律聆訊機制角色相對失色，投訴通常立案數年後才可裁決，所以多年來對「師門外」的海外醫生難以接軌，情況就如社會人士對內地醫護來港，需要用「開放制度」銜接，過程中要處理的爭議有強烈反應一樣。

效合夥人建互信 戒諱疾忌醫

今次來港協助抗疫的內地醫護人數不算很多，而且經嚴格審核，所以尚可用「封閉系統」管理。今次疫情令我們見到，香港作為外向型經濟，在醫療衞生上不會盲從西方那一套，而是自有「封閉系統」的好處，同時在經濟上亦有西方貿易型國家類似的「開放制度」。以開公司營商為例，律師、會計師、合夥人等會花很多時間和精力，與你討論假設最壞情況發生時，矛盾應如何處理；但你不會因與合作夥伴討論這些最壞情況下可能會出現的爭議而大發脾氣，甚至阻止他人發表意見，而是開心見誠地超前部署，以利好公司發展。

在「開放制度」下，這些討論其實並不會引起社會撕裂，反而可有助建立互信，加快融合。觀乎近日數字，似乎第5波疫情高峰已過，我們應盡快開始思考如何建立和優化官僚體系的「開放制度」，戒除討論制度融合可能引起的矛盾時諱疾忌醫的不良態度，以加快疫後「大重設」大灣區的發展速度。

▲ 我們應盡快開始思考如何建立和優化官僚體系的「開放制度」，以加快疫後「大重設」大灣區的發展速度。（資料圖片）