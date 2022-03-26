社交措施將放寬 抗疫現曙光

經過一個月的嚴峻疫情，現時本港單日新增個案開始由高峰期5萬多宗逐漸回落，最近一星期個案大約維持在萬多宗水平，加上快速抗原測試呈報個案逐漸回穩，過往累積個案如有申報，亦已計算入現時數據，相信如果維持現時社交距離措施，第5波疫情再突破性惡化的風險已稍為降低。

港府站穩陣腳 重整策略

基於疫情稍為受控，政府已逐漸重整策略，恢復早前因集中應對嚴峻疫情而暫停的強制檢測和圍封，以及根據污水檢測結果和個案分布情況，採取較為主動的策略；而隨着政府站穩陣腳，提升各部門抗疫的人力物力，急症室外等候入院的病人以及安老院舍新增個案逐漸回落，防疫物資包的送遞亦已逐漸追回進度，早前自我家居隔離的確診者，由檢測陽性等到陰性才收到物資包的情況開始減少。

特首近日終於宣布暫緩全民強制檢測，坊間有不少聲音不認同暫緩全民檢測的決定，認為單靠谷針不能令香港達致清零的目標，與內地通關更是遙遙無期，但平心而論，就算現時進行全民檢測，為全港超過740萬人做3次核酸檢測，得出的結果亦不能令第5波疫情在短期內消失。

而且，要為全港人口進行檢測，粗略估計需要動用約8萬多人，包括公務員、紀律部隊、義工的幫助，根據現時採樣站一般的容量，每日12小時開放，每個採樣站每小時為20名居民採樣，10個採樣站每天只可為2,400多人採樣，如每兩天要為全港完成一次採樣，相信要開放1,700多個採樣站才能完成，還未計算採樣後進行核酸檢測的時間，以及發現陽性個案後的處理。

全民檢測失良機 宜參考深經驗

況且，現時所有隔離設施的總和，亦不能完全吸納全民檢測下將會湧現的陽性個案，屆時如果把這些個案留在家中自我隔離，可能造成社區的二次爆發，變相令整個全民檢測計劃付諸流水。一些醫護界人士則提議「濃縮版」全民強制檢測，包括先進行快速抗原測試，找出呈陽性個案，然後為剩餘的陰性個案患者進行核酸檢測，以抽出一些快速抗原測試「走漏」的陽性個案，減少進行核酸檢測的整體數字。

根據現時不同大學的推算，截至3月中已有多達200萬人感染新冠肺炎，當中可能有超過一半已康復。由於快速抗原測試與核酸檢測的敏感度有差別，一般確診者就算快速抗原測試已呈陰性、而且已沒有傳染力，但如進行核酸檢測，結果仍有機會呈陽性，如在現階段進行全民檢測，這些康復者檢測呈陽性而要作更長的隔離，除了令大量人士接受不必要的隔離，部分人亦可能因為害怕再隔離而鋌而走險，不配合全民檢測，會令整個程序變得費時失事，影響計劃效果，以及控疫效率。

參考深圳經驗，早在1月中確診個案未在葵涌邨造成大爆發時，便是本港進行全民強制檢測的最佳時機；現時錯過了這個時機，便要待疫情回穩至每天數百至數千宗個案，才值得再考慮，但在疫情回落軌道才考慮進行全民檢測，其實是大局已定的格局，傷亡枕籍已成過去，而令疫情回落的原因，則相信和疫苗接種率丶染疫人數以及社交距離的微妙平衡有關。

染疫接種比率齊升 利群體免疫

再者，香港新增個案與人口比例在短時間內飈升，達至全球最高行列，同時疫苗接種率亦迅速上升，第5波疫情過後，相信我們離群體免疫的目標已經不遠，只要再無出現新變種病毒，就算有第6波疫情出現，相信擴散程度並不會比第5波疫情嚴峻；如現時疫情再橫行一段時間至5月底，相信到時會有接近300萬至400萬人感染，加上完成接種兩針新冠疫苗的人口比率將提升至9成以上，以及治療新冠藥物陸續抵港，供應充足，就算再面對如第5波Omicron變種病毒疫情大爆發，重症及死亡比率亦會大為降低。

特首日前表示，如疫情沒有反彈，4月21日後可陸續放寬社交距離措施，雖然大家沒有水晶球預測疫情，但對於已經歷冗長疫戰、抗疫疲勞已久的香港人來說，這無疑是一道出路的曙光。（文章只代表個人立場）

▲ 如疫情沒有反彈，預料港府將於下月中旬後陸續放寬社交距離措施。（資料圖片）