拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 國際版 2022/03/26 分享： 俄羅斯入侵烏克蘭後，數次表示或會出動核武，西方各國忌憚萬分。不少民眾慨歎烏克蘭早年放棄核武是錯誤決定，甚至表示開始明白北韓。 惟受北韓鎖國政策影響，外界對北韓了解甚少，是次推薦好書《金正恩的外交遊戲：你 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 2022/03/19 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 2022/03/18 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 2022/03/12 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 中國 美國 政治 特朗普 俄羅斯 南韓 軍事 烏克蘭 制裁 地緣政治