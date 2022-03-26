拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？

俄羅斯入侵烏克蘭後，數次表示或會出動核武，西方各國忌憚萬分。不少民眾慨歎烏克蘭早年放棄核武是錯誤決定，甚至表示開始明白北韓。

惟受北韓鎖國政策影響，外界對北韓了解甚少，是次推薦好書《金正恩的外交遊戲：你

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