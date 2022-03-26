運房局張趙凱渝 下月掌民政總署

第5波疫情下，民政事務總署近日接手派送物資和防疫包的重任，但該署由1月起僅由副署長署任。港府昨宣布由運輸及房屋局副秘書長（房屋）張趙凱渝出掌該署，下月6日履新，可謂臨危受命。

臨危受命 助提供高效服務

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