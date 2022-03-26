運房局張趙凱渝 下月掌民政總署 政治版 2022/03/26 分享： 第5波疫情下，民政事務總署近日接手派送物資和防疫包的重任，但該署由1月起僅由副署長署任。港府昨宣布由運輸及房屋局副秘書長（房屋）張趙凱渝出掌該署，下月6日履新，可謂臨危受命。 臨危受命 助提供高效服務 近 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 全體議員須設地辦 部分擬上訴 2022/03/25 全體議員須設地辦 部分擬上訴 財爺研藉七欖 11月辦國際金融論壇 2022/03/24 財爺研藉七欖 11月辦國際金融論壇 司機快測陽性 財爺身邊第3人中招 2022/03/23 司機快測陽性 財爺身邊第3人中招 吳秋北接棒石禮謙 任港大校董 2022/03/22 吳秋北接棒石禮謙 任港大校董 聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資 2022/03/21 聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資 政治 運輸及房屋局 疫情 立法會 民政事務總署 民建聯 聶德權 劏房 鰂魚涌 工聯會