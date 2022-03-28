深圳是疫情以來，四大一綫城市中（上海、北京、深圳、廣州），唯一全面封城的大城。解封重啟後，這幾個城市的特色比較又出來了，展現了各自不同的城市性格。

最多人稱道的，是深圳的IT族及年輕創業主導特色，在封城限行之前，成為全國話題的，竟然不是搶購糧食迎接封區，而是封鎖前的一個晚上，馬路上結聚的車龍，和騎在電瓶車（電動車）上的上班族，又或是地鐵上的人，許多都捧着電腦，有些是手提電腦，有些是大型主機加顯示屏（所以放在車廂中特別顯眼）。他們目的只有一個，就是在七天封城不能上班之前，趕緊把電腦拿回家繼續辦公。

這反映深圳主導人口的特點，年輕、電腦作為主力謀生工具、不太擔心做飯（多叫外賣，只有公共交通停駛，開小電瓶車的快遞外賣可繼續）。

這和北京的話題大異其趣。北京討論熱度最高的是兩個極端，其一是一名確診學童的出行軌迹顯示（因有詳細的流動軌迹調查），一周內竟然有二十多個補習及活動班，平均每天三班，海淀或順義媽媽的嚴苛教育壓力名不虛傳。其二是，由北京往返燕郊的穿越之行（不少打工仔住在燕郊，每天往返三小時去北京上班），因被算為跨省進出北京，所以當出行碼出現問題時，他們是兩邊也去不了，有些被迫在落雪情況下於兩地中間閘口等幾小時。

上海方面，有所謂「滬吹」的說法，即是對過往「大上海」的管理及生活方式到此前疫情管控的高效有所吹捧，但好自然有時也會惹來其他地區人民的反感。例如最新被罵的，竟然是一位排隊做核酸檢測時仍舉杯喝着紅酒的市民。一段疫情，確是把一些城市性格或愛憎都片面放大了，可能大家每天呆在家裏也太無聊。