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乳酪加香蕉紓緩「長新冠」

副刊版 2022/03/28

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疫情繼續肆虐，身邊家人、朋友和戰友都不幸確診了。減磅戰友Kelly便是其中一位，今天與她會面時提及即使康復後，仍有些疑似感染新冠肺炎後遺症（統稱「長新冠」），例如：容易感到疲倦、失眠、記性變差，甚至脫髮！她問飲食上有何良方，可以紓緩以上問題。

我建議Kelly：「不妨嘗試一下益生菌吧！近來有本地大學研究指出，不少確診者體內的腸道微生態失衡，有機會導致新冠病徵遲遲未有退減。始終腸道是人體中最重要的免疫器官，若腸道中壞菌多於益菌，便會影響身體免疫力。除新冠病徵外，不少研究亦指出腸道健康與濕疹、皮膚敏感和腸易激綜合症等都有關連。」

Kelly隨即踴躍地問：「那麼我要買益生菌補充品嗎？還是從新鮮食物亦可攝取到益生菌？」

我答道：「可以先從新鮮食物入手。乳酪是個不錯的益生菌來源，最好選購些低脂而且無添加糖的原味乳酪，比較合適減重期食。另外，不少發酵食物包括：泡菜、味噌、醃酸青瓜等都含有益生菌。但要留意益生菌經加熱後會被破壞殺死，所以並不建議高溫加熱進食呢！」

Kelly說：「我最愛吃乳酪了，待會兒我就去超市大手入貨！配上香蕉是最好的下午茶小食。」

我和議說：「香蕉也是益生元豐富的食物呢！益生元為益生菌的『食物』，利於益生菌繁殖。與乳酪同食，更有功效！」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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