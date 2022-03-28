某市場營銷研討會上，一間特效公司負責人正講解如何利用動作捕捉、虛擬現實和人工智能等科技，把已故人物投射舞台唱歌表演兼對話。這個科技已眾所周知，因為已有表演用過，但我寧願看已故歌星們的生前表演錄像，多過這種假人假像的科技產物。該公司為一顯威力，講解後隆重宣布已請到XXX（已故女歌手）到現場跟與會者見面！

那位已故女歌手的歌，百聽不厭，是我iTunes和Spotify的珍藏，至今我仍覺其歌聲無人能代。但我沒有fancy看一個已故人物跨越時空來到二○二二年再重新表演，因根本不是她本人呀！研討會上的虛擬投影唱了幾句首本名曲後，負責人為了呈現高科技如何跟已故歌后互動，他正經問到：「你那麼久沒見大家，現在出現跟大家見面，有甚麼感覺？」虛擬的「她」說：「那麼久沒見大家，見番面很高興……」（我想像飛馳……愈諗愈寒……）負責人續問：「那你來年有甚麼計劃呢？」（來年？計劃？阿哥你真的當人家復活了？）虛擬的「她」居然說：「來年我希望透過不同平台，如IG，跟各位多些互動。」嘩嘩嘩，雖然我也很喜歡這位已故歌后，但「她」講到要繼續在陽間與我哋互動……不用了……唔好啩？！

當不少人對現今科技歎為觀止時，我承認自己屬另類小眾，對假人假唱假說沒有fantastic之感。我想到的，更是一些人文科學問題：後世的人有甚麼權代替已故者說話？已故者死後有肖像權和話語權之保障嗎？虛擬投射或Deep Fake（深偽技術）幾時才被視為侵犯當事人（在生或離世）的肖像權和話語權？當人類慶祝科技邁進新一步時，這類科技如何會被利用做出混淆真假之事？在這真假難分之世代，公眾如何增強技術素養（Technological Literacy）以保持頭腦清晰、辨別真偽？而社會如何在科技可為人類帶來進步和危險之間取得平衡？