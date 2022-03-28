人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅

疫情下，在家吃外賣已成為生活日常。人氣手工薄餅店The Pizza Project推出5款全新外賣手工薄餅，廚師用上不同的食材製作，為看似平平無奇的手工薄餅注入新意，令食客滿有驚喜。

當中的Hot

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