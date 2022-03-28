人氣手工薄餅店The Pizza Project 推出5款新口味薄餅 副刊版 2022/03/28 分享： 疫情下，在家吃外賣已成為生活日常。人氣手工薄餅店The Pizza Project推出5款全新外賣手工薄餅，廚師用上不同的食材製作，為看似平平無奇的手工薄餅注入新意，令食客滿有驚喜。 當中的Hot ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 2022/03/26 Marks & Spencer復活節朱古力 可愛Percy小豬+復活兔圓球 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 2022/03/23 烘焙大師Gregoire Michaud推出全新麵包 Classified推出外賣手工芝士拼盤 2022/03/23 Classified推出外賣手工芝士拼盤 香港W酒店網店新推多項優惠 2022/03/23 香港W酒店網店新推多項優惠 星巴克春日新品 櫻花草莓系列 + Kate Spade限定產品 2022/03/21 星巴克春日新品 櫻花草莓系列 + Kate Spade限定產品 疫情 中環 外賣 意大利 灣仔 蝦 廚師 素食 黑松露 Deliveroo